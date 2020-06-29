Актёр из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом

Актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Владислав Третьяк напросился на жену с ножом. Инцидент произошёл 28 июня в ходе ссоры между супругами.
По данным РЕН ТВ, о случившемся
Владислав Третьяк известен по сериалам «Последний министр», «Ментовские войны», «Общая терапия» и «Улицы разбитых фонарей». Всего он сыграл несколько десятков киноролей.
Пара воспитывает двоих детей. Старшему сыну в июне исполнилось девять лет.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Подмосковье семилетний мальчик набросился с ножом на отца, который ругался с матерью. Мужчина перебрал алкоголя и начал посреди ночи выяснять отношения с женой. Ребёнок проснулся от шума и криков. Увидев, что отец начал душить маму, он схватил нож и ударил родителя в спину. Главу семейства госпитализировали. Следователи проверяют исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребёнка, а также почему уполномоченные органы долгое время не замечали проблем.
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