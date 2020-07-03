Адвокат семьи Захарова ответил Ефремову на обвинения в «грязном шоу»

https://static.news.ru/photo/045474ec-bd7e-11ea-a280-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: vlad_zhen/Instagram/Global Look Press

Адвокат семьи Сергея Захарова ответил на обвинения в том, что родственники погибшего в ДТП с Ефремовым устроили из трагедии «источник дохода, бизнес и грязное шоу». Так высказался в отношении действий родни водителя автофургона адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Защитник родственников Захарова Александр Добровинский ответил за людей, интересы которых представляет, сообщает телеканал «360». Он рассказал, что в 1998 году семья уже потеряла одного родственника в ДТП и виновнику аварии ничего не было.

Поэтому говорить о «грязном шоу» — это глумление над людьми, которые потеряли брата, отца, мужа, — пафосно выступил Добровинский.

Юрист в очередной раз сообщил, что никакого разговора о деньгах между его подзащитными и представителями Ефремова не было. Добровинский подтвердил, что три недели назад отправил СМС адвокату Ефремова, в котором предупредил, что семья не примет никакой досудебной компенсации.

Семья всегда говорила, что память о близком человеке не продаётся, — подчеркнул представитель родственников Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Сергей Жорин рассказал, каким способом можно доказать невиновность Михаила Ефремова. Например, можно убедить суд, что погибший в ДТП Сергей Захаров не был пристёгнут или не сработали подушки безопасности.