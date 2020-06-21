Восемь детей пропали на юго-западе Китая

https://static.news.ru/photo/a974d180-b3cc-11ea-8beb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhuwanchang/Keystone Press Agency/Global look Press

Китайские экстренные службы ищут восьмерых детей, пропавших на реке на юго-западе страны.

Как сообщает газета Global Times, один ученик начальной школы упал в реку недалеко от города Чунцин, семеро других ребят бросились в воду, чтобы спасти своего товарища. После этого их больше никто не видел.

19 и 20 июня в России в результате поисковых мероприятий полиция Уфы обнаружила тела детей, пропавших в октябре 2019 года, передавал NEWS.ru. Тела несовершеннолетних были извлечены из рек Уфа и Белая. После этого следователи организовали опознание. В результате выяснилось, что найденные мальчики — это пропавшие в 2019 году Вячеслав М. и его брат Илья М. Детям на момент смерти было пять и восемь лет соответственно. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин их смерти.