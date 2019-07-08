https://static.news.ru/photo/81c4ecce-a162-11e9-9d8a-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Ткачёв Фото: Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хоккейный клуб СКА подпишет нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва, который отказался играть за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает « Чемпионат ».

В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Салават» 53 матча регулярного чемпионата. В его активе 36 очков (5 заброшенных шайб и 21 голевая передача). Ранее сообщалось, что по окончании сезона Ткачёв продолжит карьеру в НХЛ.

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