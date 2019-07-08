Хоккейный клуб СКА подпишет нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва, который отказался играть за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Контракт будет рассчитан до конца сезона-2021/22, сообщает «
В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Салават» 53 матча регулярного чемпионата. В его активе 36 очков (5 заброшенных шайб и 21 голевая передача). Ранее сообщалось, что по окончании сезона Ткачёв продолжит карьеру в НХЛ.
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