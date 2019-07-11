https://static.news.ru/photo/2118a5d2-a3bf-11e9-8a33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.allstarweek.com

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что одним из критериев в выборе города, где пройдёт Матч звёзд, является отношение властей к хоккею.

Критериев отбора города — кандидата на проведение матчей звёзд всего 32. Там есть и отношение властей к хоккею, желание софинансировать данное событие. Рассматривали Хельсинки, Питер, Ярославль, Магнитогорск, Владивосток. Поэтому мы остановили своё внимание на Москве, — приводит слова Кобылянского корреспондент News.ru.

Он добавил, что Москва получила Матч звёзд, так как есть вся инфраструктура, финансирование и отношение администрации города к событию.

Во Владивостоке было много логистических проблем, к примеру, — сказал он.

Регулярный чемпионат КХЛ начнётся 1 сентября 2019 года и завершится в 2020 году.

Ранее сообщалось, что Матч звёзд лиги 2020 года примет московская «ВТБ Арена», писал News.ru.