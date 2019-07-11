https://static.news.ru/photo/ad46a0ba-a3c2-11e9-a82a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский заявил, что на проведение выездных игр лиги рассматривались несколько городов Европы.

Гамбург, Париж и Копенгаген рассматривали в качестве проведения выездных игр, но из-за ряда проблем от этих городов пришлось отказаться, — передаёт слова Кобылянского корреспондент News.ru.

Кроме того, он добавил, что также могут быть организованы матчи клубов КХЛ со сборной Германии.

Ранее Кобылянский заявил, что одним из критериев в выборе города, где пройдёт Матч звёзд, является отношение властей к хоккею, писал News.ru.