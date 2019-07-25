Олимпийский чемпион по хоккею Дарюс Каспарайтис поделился своим мнением о скандале, связанном с российским хоккеистом Вячеславом Войновым.
Суд в США в 2015 году признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес».
Все уже забыли про тот скандал. Просто лига решила вынести ему такое наказание, а болельщики вряд ли будут плохо относиться, они же ничего не знают. Может быть, только местные болельщики «Лос-Анджелеса» могут вспомнить ту историю, — цитирует Каспарайтиса Sport24.
С 2015 по 2018 год Войнов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, в составе которого завоевал Кубок Гагарина (2017). Прошлым летом он сделал попытку вернуться в НХЛ, однако она оказалась неудачной из-за санкций, наложенных заокеанской лигой на россиянина, в своё время привлекавшегося к уголовной ответственности за домашнее насилие.
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