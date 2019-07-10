https://static.news.ru/photo/ec053d60-a34b-11e9-b257-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Быков Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков отреагировал на отстранение Ильи Воробьёва с должности наставника национальной команды.

Люди работали вместе в одном клубе, в сборной, и вдруг такая новость. Но жираф большой, ему виднее, — сказал Быков корреспонденту News.ru.

Также специалист добавил, что все любители хоккея хотят стабильности, но это не всегда возможно.

Все хотят стабильности, но спорт — такая штука, что стабильность не всегда сочетается с желаниями участников, так как всегда есть те, кто хотел бы ваши желания немного притормозить. Многие хотят быть на вершине Олимпа, — заключил он.

Илья Воробьёв был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России 12 апреля 2018 года, а уже 1 июня был утверждён в должности. На чемпионате мира — 2019 российская сборная под его руководством завоевала бронзовые медали турнира.

Как писал News.ru, наставником сборной России по хоккею назначен Алексей Кудашов, сменивший на этом посту Илью Воробьёва. В тренерском составе сборной продолжат работу Алексей Жамнов, Анвар Гатиятулин, Рашит Давыдов, Юрий Жданов.