Знарок покинул штаб сборной России по хоккею из-за болезни

Олег Знарок, занимающий должность тренера-консультанта в сборной России по хоккею, покинул расположение национальной команды из-за болезни. Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) специалист не примет участия в подготовке коллектива к играм Кубка Карьяла.

Да, Олег Валерьевич действительно улетел в Петербург из-за болезни и продолжит работу в удалённом режиме, — заявили в пресс-службе.

Насколько стало известно, Знарок почувствовал недомогание. Также у него были выявлены симптомы ОРВИ, в связи с чем он принял решение покинуть расположение сборной России.

В рамках Кубка Карьяла сборная России проведёт три матча с национальными командами Финляндии (11 ноября), Швеции (13 ноября) и Чехии (14 ноября).

Знарок известен по работе с ХК МВД, московскими «Динамо» и «Спартаком», санкт-петербургским СКА и национальной командой Латвии. В 2014 году он возглавил сборную России, вместе с которой завоевал золотую, серебряную и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также победил на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее прославленный хоккеист Валерий Каменский оценил назначение Ильи Ковальчука на пост менеджера сборной России по хоккею. По его словам, опыт и знания форварда принесут немало пользы российской сборной по хоккею.