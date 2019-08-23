Заслуженный тренер Фёдор Канарейкин прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» и национальной сборной Евгения Кузнецова за употребление кокаина сроком до 12 июня 2023 года.
Это талантливый наш хоккеист. Если дисквалификация последовала, это серьёзное решение. Чисто в спортивном плане очень жаль терять такого мастера на такой длительный срок. Очень жаль. Нет слов, если потеряем такого мастера в расцвете сил и своей карьеры, — сказал Канарейкин корреспонденту News.ru.
Кроме того, 64-летний специалист считает, что подобные ситуации ломают судьбы спортсменов.
Мы чистим и целенаправленно работаем в этом направлении и жёстко работаем. Что ещё надо делать? Это сломанные судьбы, — заключил он.
27 мая, сразу после чемпионата мира в Словакии, в соцсетях появился