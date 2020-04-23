Защитник ЦСКА может уйти из клуба из-за потолка зарплат

https://static.news.ru/photo/619d677c-8533-11ea-a35d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Марченко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Алексей Марченко заявил, что может покинуть команду.

Похоже, что выхожу на рынок неограниченно свободных агентов. ЦСКА скован жёстким потолком зарплат, поэтому пока моё контрактное будущее — в неопределённости, — цитирует Марченко Russia-Hockey.

Тем не менее 28-летний россиянин рассматривает возможность продолжения спортивной карьеры в Национальной хоккейной лиге.

Марченко выступает за ЦСКА с 2009 года. В период с 2014 по 2017 год играл за «Детройт Ред Уингз», после чего вернулся в Москву.

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