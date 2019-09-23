https://static.news.ru/photo/45d446dc-de3a-11e9-8848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось второе из шести запланированных календарём турнира «армейских» дерби. Петербургский СКА на своём льду в присутствии 12 150 зрителей в серии послематчевых бросков уступил московским одноклубникам — 2:3Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

По ходу основного времени в составах обеих команд нашлись нападающие, забросившие по две шайбы — по одной в равных составах и в большинстве. У москвичей таким образом отличился Максим Шалунов (9-я и 26-я минуты), у петербуржцев — Владимир Э. Ткачёв (11-я и 35-я).

В концовке третьего периода игроки ЦСКА заработали два удаления с интервалом в четыре секунды, и хозяева получили отличный шанс вырвать победу, примерно минуту имея двойное численное преимущество в основное время и ещё минуту — в овертайме. Однако забросить победную шайбу СКА не удалось.

В серии послематчевых бросков всё решила результативная попытка канадского нападающего ЦСКА Линдена Вея.

Эта победа позволила ЦСКА набрать 15 очков в девяти встречах и на расстояние одного очка приблизиться к лидирующему в Западной конференции КХЛ подмосковному «Витязю».

Напомним, что в первом «армейском» дерби нынешнего сезона москвичи также обыграли питерских одноклубников на их льду, но с более убедительным счётом — 3:0.

Ярославский «Локомотив» на своей площадке неожиданно проиграл финскому «Йокериту» — 1:4 (0:3, 1:0, 0:1).

Гости фактически решили судьбу встречи к концу первого периода, забросив три шайбы усилиями Хенри Иконена (5-я минута), Стива Мозеса (11-я) и Брайана О'Нилла (18-я).

За 33 секунды до второго перерыва Рушан Рафиков отыграл одну шайбу, однако за 1 минуту и 57 секунд до финальной сирены Алекс Грант поразил пустые ворота и установил окончательный счёт поединка.

Ещё одна встреча игрового дня принесла крупную победу череповецкой «Северстали» над рижским «Динамо» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

Авторами голов у «сталеваров» стали Илья Хохлов (9-я минута), Адам Лишка (21-я), Егор Морозов (32-я), Игорь Гераськин (52-я), а также оформивший дубль Ансель Галимов (55-я и 57-я минуты).

Единственную шайбу рижан в этом матче забросил на 57-й минуте Лаурис Дарзиньш.

Игроки «Северстали» четырежды реализовали численное преимущество.

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