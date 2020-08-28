«Витязь» в овертайме выиграл у «Спартака» и стал лидером Кубка мэра Москвы

https://static.news.ru/photo/80420e36-e93c-11ea-99df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во втором туре традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» подмосковный «Витязь» в овертайме одолел столичный «Спартак» — 3:2ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

По ходу основного времени матча «витязи» дважды выходили вперёд благодаря дублю Джастина Дэнфорта (голы на 20-й и 42-й минутах), однако «красно-белые» сравнивали счёт усилиями Анатолия Никонцева (28-я минута) и Йори Лехтеря (46-я).

На 27-й секунде дополнительной пятиминутки победную шайбу забросил нападающий подмосковной команды Святослав Гребенщиков с передачи Дэнфорта.

«Витязь» с четырьмя набранными очками единолично возглавил турнирную таблицу Кубка мэра Москвы. «Спартак», имея три очка, занимает второе место. Столичные ЦСКА и «Динамо», проигравшие стартовые поединки турнира, встретятся сегодня в очном поединке (начало матча в 19:15).

«Армейцы» накануне уступили «Витязю» (2:3), писал ранее NEWS.ru.