https://static.news.ru/photo/8eb289d2-4e4b-11ea-ad2d-fa163e074e61_660.jpg Александр Елесин Фото: Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Сезон-2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил рекорд по количеству россиян, которые приняли участие в матчах регулярного чемпионата.

В ночь с 12 на 13 февраля по Москве в НХЛ дебютировал российский защитник «Калгари» Александр Елесин. Хоккеист провёл на льду 10 минут 59 секунд, отметившись двумя бросками и двумя силовыми приёмами.

Елесин стал 47-м российским игроком, вышедшим на лёд в нынешнем сезоне, и 40-м полевым. Этот показатель является самым большим с сезона-2005/06, когда был введён потолок зарплат. Тогда в матчах НХЛ приняли участие 46 российский хоккеистов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда «Вашингтон Кэпиталз» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин оформил хет-трик и вышел на первое место в гонке снайперов текущего сезона лиги. На счету спортсмена стало 40 голов в 53 матчах.