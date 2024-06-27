Умер именитый российский хоккеист Умер автор первого хет-трика в истории сборной России по хоккею Березин

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости

Сергей Березин

Экс-нападающий клуба НХЛ «Торонто» Сергей Березин умер на 53-м году жизни, сообщает пресс-служба команды. Причины смерти хоккеиста не уточняются. Он является автором первого хет-трика в истории сборной России.

Мы невероятно опечалены в связи с внезапной кончиной Сергея Березина. <...> В это трудное время наши мысли с его семьей и друзьями, — говорится в сообщении на странице команды в X.

С 1990 по 1994 год Березин выступал в составе «Химок» из подмосковного Воскресенска. Затем он был выбран на драфте НХЛ под общим 256-м номером. С 1996 по 2001 год хоккеист играл в «Торонто». В рамках Национальной хоккейной лиги Березин выступал и в составе других клубов – «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон». Также нападающий играл за германский клуб «Кёльнер Хайе», с которым в 1995 году стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком чемпионата.

В качестве члена сборной СССР Березин стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 1991 года. В составе сборной России он был участником Олимпийских игр 1994 года и чемпионата мира 1996 года. Легендарный хет-трик игрок оформил в матче группового этапа чемпионата мира 1995 года против сборной Швейцарии, который завершился со счетом 8:0.

Ранее Флорида» выиграла в матче с «Эдмонтоном» со счетом 2:1 в рамках финальной серии плей-офф НХЛ, впервые завоевав Кубок Стэнли. В составе «Флориды» выступают российский вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и нападающий Владимир Тарасенко, встреча прошла на площадке команды победителей.