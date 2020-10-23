У четырёх представителей «Йокерита» выявили коронавирус

https://static.news.ru/photo/10ffdb5c-153d-11eb-9800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хоккейный клуб «Йокерит»/vk.com

Четыре представителя хоккейного клуба «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) сдали положительные тесты на коронавирус после возвращения с выезда.

Все игроки, тренеры и персонал клуба, находившиеся в поездке отправлены на карантин в соответствии с финским законодательством, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. О решении по матчам, которые «Йокерит» должен сыграть в ближайшее время, КХЛ сообщит дополнительно.

Финский клуб 21 октября в столице Казахстана играл с местным клубом «Барыс», уступив со счётом 4:5. 19 октября «Йокерит» в Хабаровске проиграл «Амуру» со счётом 1:4. 17 октября финская команда гостила в Новосибирске, где обыграла «Сибирь» со счётом 4:3. В этот же день должен был состояться матч рижского «Динамо» и подольского «Витязя», но встречу отменили из-за вспышки коронавируса в латвийском клубе, писал NEWS.ru.