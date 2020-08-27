Тренер «Витязя» о победе над ХК ЦСКА: Были единым кулаком

https://static.news.ru/photo/465931f8-e875-11ea-9e5a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кравец Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА (3:2) в стартовом матче традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

Хорошая, боевая, интересная игра. Знали, что у ЦСКА это был первый матч в межсезонье, поэтому игроки в таких случаях всегда голодные и действуют агрессивно. Поэтому стояла задача самим действовать так же. Важно, что выстояли в меньшинстве, были единым кулаком, и удержали победу, — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник «Витязя» рассказал, как команда готовилась к новому сезону.

Пандемия, конечно, нам многое подпортила. Пришлось проводить сборы только в Подольске, несколько изменить график тренировок, отказавшись от вечерних занятий и увеличивая длительность дневных. Но у нас в команде настоящие мужики, которые хорошо поработали летом и в неплохой форме подходят к сезону, — подчеркнул тренер.

Михаил Кравец также отметл, что непростые условия пандемии заставляют думать о резерве команды.

У нас сейчас 36 игроков, которых мы постараемся задействовать в матчах Кубка мэра. Постоянно держим в уме, что кто-то может получить травму, поэтому на каждое место у нас есть по два-три игрока, — сказал он.

Ранее сообщалось, что перед ЦСКА поставлена задача в стартующем 2 сентября сезоне завоевать Кубок Гагарина, писал ранее NEWS.ru.