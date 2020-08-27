Тренер «Витязя» о победе над ХК ЦСКА: Были единым кулаком

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА (3:2) в стартовом матче традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».
Хорошая, боевая, интересная игра. Знали, что у ЦСКА это был первый матч в межсезонье, поэтому игроки в таких случаях всегда голодные и действуют агрессивно. Поэтому стояла задача самим действовать так же. Важно, что выстояли в меньшинстве, были единым кулаком, и удержали победу, — сказал Кравец на послематчевой пресс-конференции.
Также наставник «Витязя» рассказал, как команда готовилась к новому сезону.
Пандемия, конечно, нам многое подпортила. Пришлось проводить сборы только в Подольске, несколько изменить график тренировок, отказавшись от вечерних занятий и увеличивая длительность дневных. Но у нас в команде настоящие мужики, которые хорошо поработали летом и в неплохой форме подходят к сезону, — подчеркнул тренер.
Михаил Кравец также отметл, что непростые условия пандемии заставляют думать о резерве команды.
У нас сейчас 36 игроков, которых мы постараемся задействовать в матчах Кубка мэра. Постоянно держим в уме, что кто-то может получить травму, поэтому на каждое место у нас есть по два-три игрока, — сказал он.
Ранее сообщалось, что перед ЦСКА поставлена задача в стартующем 2 сентября сезоне завоевать Кубок Гагарина, писал ранее NEWS.ru.
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