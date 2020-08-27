Тренер «Динамо» оценил проигрыш «Спартаку»

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал оценку проигранному (1:4) «Спартаку» матчу предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».
Начали за здравие, закончили сами знаете как. С одним забитым голом сложно что-то сделать. Нас подвели удаления, с этим будем разбираться. Я не разочарован тем, что не удалось забить больше, потому что мы тренируемся не так долго, и хоккеисты находятся под нагрузками, — сказал он.
Также наставник «бело-голубых» прокомментировал отсутствие в составе шведского нападающего Оскара Линдберга.
У него проблемы со здоровьем. И без него наше второе звено выглядело совсем не так, как хотелось бы, — заключил он.
Ранее NEWS.ru писал, что во втором поединке стартового игрового дня Кубка мэра Москвы «Спартак» вырвал волевую победу у «Динамо» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0).
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