Тренер «Динамо» оценил проигрыш «Спартаку»

Начали за здравие, закончили сами знаете как. С одним забитым голом сложно что-то сделать. Нас подвели удаления, с этим будем разбираться. Я не разочарован тем, что не удалось забить больше, потому что мы тренируемся не так долго, и хоккеисты находятся под нагрузками, — сказал он.