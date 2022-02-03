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Стало известно о положительных тестах среди хоккеистов сборной России

Журналист Шевченко сообщил, что шестеро российских хоккеистов заразились коронавирусом
15:46, 03 февраля 2022
Стало известно о положительных тестах среди хоккеистов сборной России Фото: vk.com/fhr
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В мужской национальной сборной России выявили коронавирус. Журналист Алексей Шевченко на своей странице в Telegram сообщил, что шестеро игроков сдали положительный тест на COVID-19. Имена заразившихся не раскрываются.

Накануне стало известно, что хоккеисты национальной команды потребовали отдельный борт, чтобы не лететь с остальными спортсменами на Олимпиаду в Пекин. Это было сделано, чтобы избежать риска заражения коронавирусной инфекцией.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пекине состоится 4 февраля. Всего в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Олимпиада завершится 20 февраля.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров раскритиковал поведение хоккеистов сборной России, которые предпочли отправиться на Игры отдельным рейсом от других спортсменов. Чемпион Олимпиады-2014 считает, что хоккейная сборная нарушила российский девиз.

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