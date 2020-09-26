«Спартак» обыграл «Амур» и прервал серию из четырёх поражений в КХЛ

Московский «Спартак» после четырёх поражений подряд в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал домашнюю волевую победу над хабаровским «Амуром» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Гости открыли счёт на 17-й минуте усилиями Томаша Зогорны, однако во втором периоде «красно-белые» отыгрались (шайбу на 30-й минуте забил Максим Цыплаков), а затем и вышли вперёд: Сергей Широков за 45 секунд до перерыва с лёта переправил шайбу в ворота рикошетом от конька защитника дальневосточников.
На 48-й минуте Лукаш Радил точным броском закрепил победу москвичей.
Защитник «Спартака» Андрей Кутейкин провёл 500-й матч в КХЛ.
Уфимский «Салават Юлаев» в сверхрезультативном поединке забросил на одну шайбу больше подмосковного «Витязя», ранее писал NEWS.ru.
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