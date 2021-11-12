Сборная России по хоккею уступила Швеции в матче первого этапа Евротура

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции в матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла, передаёт РИА Новости.

Матч в Хельсинки завершился со счётом 4:2 в пользу шведов. На воротах российской сборной стоял основной голкипер «молодёжки» Ярослав Аскаров.

Первый гол забил шведский форвард Антон Бенгтссон, счёт сравнял 16-летний Матвей Мичков феноменальным голом в стиле лакросс, однако затем шведы взяли верх, несмотря на второй гол в исполнении Артёма Галимова.

Ранее в субботу Джуд Халл, сын бывшего американского хоккеиста Бретта Халла, в очередной раз негативно отреагировал на гол Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ему не понравилось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» обогнал его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ.