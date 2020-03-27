Генеральный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Александр Курносов сообщил, на какой площадке команда будет играть в следующем сезоне.
Мы будем переходить на уменьшение и играть на финской площадке, — цитирует Курносова «Горобзор.ру».
Кроме того, спортивный функционер ответил на вопрос, касающийся предсезонных сборов.
Из года в год сборы проходили в Финляндии, сейчас граница закрыта, планируем какие-то изменения, — добавил он.
Уфимский «Салават» выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с момента её образования — сезона-2008/09. В 2011 году клуб стал победителем Кубка Гагарина. В текущем сезоне до объявления о досрочном завершении чемпионата уфимцы вышли во второй этап плей-офф КХЛ, где должны были сыграть против казанского «Ак Барса».
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