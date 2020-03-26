https://static.news.ru/photo/052e17be-6f82-11ea-85ca-fa163e074e61_660.jpg Денис Мосалёв Фото: hcsochi.ru

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Денисом Мосалёвым.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон, сообщает пресс-служба «Сочи».

Мосалёв играет за сочинский клуб начиная с сезона-2018/2019. В общей сложности он провёл в составе «Сочи» 78 матчей, набрав 23 очка (11+12).

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ.