Российский хоккеист рассказал о сказочных условиях в швейцарском клубе

https://static.news.ru/photo/cfd50628-b616-11ea-aeee-fa163e074e61_660.jpg Вадим Перескоков Фото: Spp-Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский нападающий Вадим Перескоков, поигравший в швейцарском хоккейном клубе «Лозанна», рассказал, что был удивлён условиями, которые предоставила команда.

Я был в шоке, когда мне в первый же день дали навороченную машину, квартиру, сразу сделали визу без очередей. Я зашёл в квартиру, а у меня там уже полный холодильник продуктов. Также удивило, что у меня уже висел пиджак с моей фамилией и номером, — цитирует Перескокова Sport24.

Перескоков является воспитанником московского ЦСКА, ранее он выступал в финском «Юкурите», став лучшим снайпером клуба.

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