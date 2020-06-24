Российский хоккеист рассказал о сказочных условиях в швейцарском клубе

Российский нападающий Вадим Перескоков, поигравший в швейцарском хоккейном клубе «Лозанна», рассказал, что был удивлён условиями, которые предоставила команда.
Я был в шоке, когда мне в первый же день дали навороченную машину, квартиру, сразу сделали визу без очередей. Я зашёл в квартиру, а у меня там уже полный холодильник продуктов. Также удивило, что у меня уже висел пиджак с моей фамилией и номером, — цитирует Перескокова Sport24.
Перескоков является воспитанником московского ЦСКА, ранее он выступал в финском «Юкурите», став лучшим снайпером клуба.
Ранее российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменилось в его жизни после переезда в США. По его словам, в Вашингтоне ему не хватает русской культуры и менталитета, писал NEWS.ru.