Президент КХЛ заявил, что в лиге заражён коронавирусом 21 человек

https://static.news.ru/photo/6831c8aa-3620-11eb-a99f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выявлен у 21 человека, заявил президент КХЛ Алексей Морозов в ходе интервью пресс-службе лиги.

На данный момент во всех командах КХЛ суммарно 21 человек болеет с диагнозом COVID-19, 486 человек выздоровели, — отметил Морозов.

Он также добавил, что в это число входят не только игроки, но и сотрудники клубов. Что касается проведения плей-офф в «пузыре» — пока что этот вопрос является преждевременным. В заключение Морозов призвал наблюдать за ситуацией в регионах и соблюдать правила профилактики заражения COVID-19.

Известно, что в текущем сезоне из-за коронавируса были перенесены матчи многих команд КХЛ. В большей степени данная проблема коснулась хельсинкского «Йокерита». Клуб сумел отыграть только 26 матчей.

В настоящий момент в турнирной таблице на Западе лидирует ЦСКА. В активе команды 53 очка по итогам 34 матчей. В то же время на Востоке первое место занимает «Ак Барс». У него 50 очков по итогам 34 матчей.

Ранее NEWS.ru писал, что «Спартак» уступил «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счётом 6:2.

Так, в составе дальневосточной команды отличились Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов. Также две голевые передачи выполнил Валентин Пьянов.