Плющев высказался против введения потолка зарплат в КХЛ

https://static.news.ru/photo/9b1a7c88-af13-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер первой и молодёжной сборных России Владимир Плющев критически высказался по поводу введения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2020/21 жёсткого потолка зарплат, ограничивающего расходы каждого клуба на зарплаты хоккеистов.

Сейчас все клубы взяли и одним махом привели к одному знаменателю. Хорошо это или плохо? Думаю, время покажет. Но мне, например, кажется, что это не очень хорошо. Потому что всегда и во всём должны быть лидеры. И если у кого-то есть возможность вкладывать денег больше в своё любимое детище, почему они должны равняться на тех людей, которые никогда не ставили перед собой больших задач? — сказал Плющев в беседе с корреспондентом NEWS.ru.

Также заслуженный тренер России считает, что позаимствованная у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) идея введения потолка зарплат, позволяющая более равномерно распределить классных хоккеистов по разным клубам, не должна задвигать на второй план проблему подготовки молодых игроков в нашей стране.

Я никогда не был сторонником уравниловки. Во-первых, не всё, что хорошо в НХЛ, будет так же хорошо в России. А во-вторых, чтобы создать реальную конкуренцию между клубами, нужно воссоздать систему подготовки молодых хоккеистов. Чтобы не просто выпускать средних игроков, а готовить настоящих звёзд. К сожалению, за последние лет пятнадцать мы, к сожалению, ничего особо яркого в нашем хоккее не увидели. За исключением, может быть, вратарей. А среди полевых игроков последним из могикан, драфтовавшимся в НХЛ под первым номером, был, наверное, Евгений Малкин. Да, потом были хорошие, добротные игроки, но это не Овечкин, не Малкин и не Ковальчук. И не Алексей Яшин, как несколько раньше, — посетовал Плющев.

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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов считает, что КХЛ не должна идти на уступки клубам-олигархам и поднимать потолок зарплат с установленной отметки в 900 млн рублей до 1,3 млрд, ранее писал NEWS.ru.