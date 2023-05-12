«Первенство дворовых команд»: чего ждать от ЧМ по хоккею без сборной России 12 мая в Латвии и Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею без России

Фото: Федерация Хоккея России

Сборная России по хоккею

С 12 по 28 мая в Латвии и Финляндии пройдет чемпионат мира по хоккею. Турнир в этом году должен был принять Санкт-Петербург, но из-за санкций в отношении российского спорта его перенесли. На ЧМ-2023 не приедут сборные России и Белоруссии, их отстранили от участия в международных соревнованиях. Что нужно знать о турнире и как мир реагирует на отсутствие в нем России — в материале NEWS.ru.

Стадион не пригодился

Чемпионат мира по хоккею в этом году должен был пройти в Санкт-Петербурге. Ради такого события было решено построить в городе ультрасовременную ледовую арену. Стадион на 21,5 тысячи зрителей мог стать самой большой хоккейной ареной в мире и главной площадкой предстоящего турнира. Объект так и не сдали, в апреле заявляли о его готовности на 90%, а сам турнир у России отняли.

Почему у России отняли ЧМ

Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) прислушалась к рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и лишила нашу страну права проводить соревнования на своей территории, а также отстранила сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. Тогда, в апреле 2022-го, IIHF среди причин отмены ЧМ в России назвала «соображения безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков».

В IIHF сомневались, что игроки и персонал других сборных без проблем прибудут в Россию — ранее по той же причине отменили юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в Омске и Новосибирске в 2022-м.

С тех пор ничего не изменилось: сборная России не играет на соревнованиях под эгидой IIHF, без работы там же остались наши судьи. Отстранение нашей сборной поддержали все европейские федерации: от Финляндии и Латвии до Чехии и Швейцарии. Федерация подала заявления в Дисциплинарный комитет IIHF с целью оспорить данные решения, но успеха не добилась. В 2023-м чемпионат мира также пройдет без сборной России.

Фото: Федерация Хоккея России Хоккеисты сборной России проводят суперсерию с белорусами

Где пройдет ЧМ и кто на него приедет вместо России

«Формат таких турниров, как чемпионаты мира, предполагает соревнование между сильнейшими спортсменами планеты, без национальной дискриминации, — опубликовало ФХР заявление в марте. — Россия — одна из ведущих хоккейных держав мира, она входит в число лидеров по количеству побед и медалей самых престижных международных турниров. Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и других соревнованиях под надуманным предлогом „безопасности участников“ — решение, которое не является ни конструктивным, ни выгодным для мирового хоккея».

Попытка достучаться до руководства мирового хоккея не увенчалась успехом. После отмены турнира в России IIHF повторно рассмотрела вопрос о месте его проведения и утвердила совместную заявку Латвии и Финляндии, которые принимали два предыдущих чемпионата. На ЧМ-2023 также претендовали Венгрия и Словения, но их заявка была отклонена.

Турнир пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Соревнования примут «Арена Рига» вместимостью 10 300 человек и «Нокиа Арена» (13 400). Столица Латвии примет два четвертьфинальных матча, в Тамперу приедут два других четвертьфинала, полуфиналы и финал.

На ЧМ-2023 приедут 16 сборных, которых поделят на две группы. Группа А (Финляндия, Германия, Швеция, Дания, Чехия, Франция, Австрия, Венгрия) сыграют в Тампере, группа В (Канада, Словения, США, Казахстан, Швейцария, Норвегия, Латвия, Норвегия) — в Риге. Финал состоится 28 мая. Действующими чемпионами являются финны. Место России заняла команда, ставшая лучшей во втором дивизионе европейских сборных.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press Джонатан Пудас и Карл Грундстрем из Швеции на тренировке перед чемпионатом мира по хоккею

В Риге запретили российский флаг

Отстранение хоккейной сборной России действует на весь сезон-2023/24, несмотря на то что в марте исполком МОК рекомендовал допустить отдельных спортсменов. Командные виды спорта не подпали под условия комитета, как и появление российской символики на трибунах международных соревнований. Организатор рижской части чемпионата мира Эдгарс Бунцис заявил, что флаги России и Беларуси будут под запретом на турнире, а вот «приносить и вывешивать украинский — разрешено». Хотя команда Украины на ЧМ не участвует.



«Это вопрос даже не к IIHF, а к организаторам — латышам, финнам. Если помните, в Риге уже были случаи, когда снимали флаги. Я считаю, что это неправильно. Нельзя политику смешивать с хоккеем, — цитирует главу ФХР Владислава Третьяка сайт «Матч ТВ».

Санкции коснулись и самих организаторов: Беларусь продлила запрет импорта продукции компаний Skoda, Nivea и Liqui Moly после того, как те отказали в спонсорстве чемпионата мира в случае проведения его в Минске. Соревнование в 2021 году было перенесено из Минска в Ригу по решению IIHF.

Фото: Федерация Хоккея России

Что говорят про ЧМ без России

В марте этого года «Матч ТВ» сообщал, что большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира из бизнес-соображений. Отмечалось, что за это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Но эту информацию опроверг глава IIHF Люк Тардиф.

«Предстоящий чемпионат мира будет непредсказуемым и интересным, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», — сказал Тардиф. Но с его мнением в России не все согласны. Российские эксперты в один голос говорят, что без нашей сборной чемпионат мира не имеет смысла, это будет «чемпионат дворовых команд».

«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен. Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его. Если бы все было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху», — заявил «РБ Спорт» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Зарубежные хоккеисты на тему отстранения сборной России высказываются довольно неохотно.

Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие перспективы у России вернуться на хоккейные турниры

Российским спортсменам — представителям командных видов спорта дорога на международные турниры по-прежнему закрыта. Так решил МОК в марте прошлого года после начала СВО. Те федерации, которые не приняли новые рекомендации МОК, столкнулись с проблемами: страны — хозяйки соревнований отказываются принимать у себя российских фехтовальщиков, соцсети дзюдоистов из России проверяет специальная комиссия на предмет поддержки СВО.

Российский хоккей точно не вернется на международную арену в сезоне-2023/24 — IIHF уже объявил о своем решении. В условиях санкций ФХР уже проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана, поставив цель подготовить кандидатов в основную сборную и укрепить сотрудничество между дружественными странами. Сборная молодых звезд страны под названием «Россия 25» с 2 по 16 мая будет проводить выставочные матчи в Челябинске, Красноярске, Туле, Астане и Минске.

«Вся страна будет жить играми сборной России! Мы никого не копируем, но берем всё лучшее. Есть выездные матчи НХЛ. Вот они поедут в Австралию, прокатятся по Европе. Мы можем с этим событием сравнить наше турне. Это не просто хоккей, но и маркетинг, продажа атрибутики. Мы сделаем всё, чтобы о нас говорила вся страна», — объяснял цель турнира главный тренер СКА и «Россия 25» Роман Ротенберг.