Названы качества идеального детского хоккейного тренера Хоккеист Яковлев: идеальный детский тренер должен быть фанатом своей работы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Егор Яковлев

Работа детского хоккейного тренера — это «адский труд», идеальный наставник должен фанатеть от своей работы и вкладывать в нее душу, рассказал в беседе с «360» хоккеист, олимпийский чемпион Егор Яковлев. Он пояснил, что при работе с детьми важно обладать достаточным опытом и знаниями, которые необходимо передать будущим спортсменам. При этом, по мнению Яковлева, не очень много детских хоккейных тренеров можно назвать по-настоящему хорошими.

Откуда будет профессионализм? Это от твоего личного опыта: где ты играл, что ты проходил. У нас достаточно мало таких ребят. Такого уровня ребята не идут в детский хоккей передавать свой опыт, потому что это адский тяжелый труд. Быть детским тренером — это очень тяжело, — подчеркнул спортсмен.

По его словам, наиболее трудной задачей детского тренера является достучаться до юного спортсмена, указать ему правильное направление. Это нелегко, в связи с чем многие профессионалы предпочитают тренировать взрослых учеников.

Ранее стало известно о скандале в альметьевской спортшколе «Нефтяник» в Татарстане, где тренер детской хоккейной команды, по словам родителей, бил и унижал юных игроков. В результате против мужчины возбудили уголовное дело по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.