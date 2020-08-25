Московское «Динамо» озвучило цель на сезон в КХЛ

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо» Виктор Меркулов заявили, что москвичи намерены выиграть чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
Задача на сезон у нас довольно простая и одновременно сложная: победить в КХЛ и выйти в финал Кубка Гагарина, — сказал он Меркулов на пресс-конференции, посвящённой Кубку мэра Москвы.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона. Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.
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