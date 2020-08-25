Московское «Динамо» озвучило цель на сезон в КХЛ

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Вице-президент Федерации хоккея Москвы Егор Замятнин заявил, что в этом году из-за коронавируса изменён формат Кубка мэра Москвы.

Если раньше был четырёхдневный турнир, то теперь будет трёхдневный. Решили не проводить каких-то мероприятий в выходной день, чтобы было меньше рисков распространения коронавирусной инфекции, — сказал он на пресс-конференции. Кубок...