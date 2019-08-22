25-летний защитник «бело-голубых», в позапрошлом сезоне выступавший за клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Ливз», после победы (4:1) над подмосковным «Витязем» в стартовом матче традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» с юмором прокомментировал жёсткое столкновение в одном из игровых моментов с партнёром по команде Кириллом Ляминым, а также рассказал о завершающейся подготовке к новому сезону.

— Новичок команды Кирилл Лямин теперь, наверное, будет бояться выходить с вами в одной паре на лёд?

— Мы с ним обсудили этот момент, чтобы он не подъезжал так близко (улыбается).

— В позапрошлом сезоне вы играли в НХЛ на маленьких площадках, затем вернулись на большой российский лёд, а теперь и у нас происходит постепенный переход на коробки североамериканского образца. Тем не менее, в «Мегаспорте» на «Кубке мэра» площадки большие, европейские. Не успели забыть, как играть на большом льду?

— Мы и не забывали — практически всю предсезонную подготовку прошли на широких площадках. Наоборот ни разу не попробовали тренироваться на нашей домашней арене в Петровском парке, где уже смонтировали маленькую «канадскую» коробку. Впервые выйдем на неё только после «Кубка мэра». А на базе в Новогорске у нас тоже широкая площадка.

— Лично вам на каких площадках больше нравится играть?

— Да вообще без разницы! Ко всему ведь привыкаешь.

— Многие говорят, что на «канадских» площадках хоккей станет зрелищнее. Согласны?

— Возможно, это и так. «Стыков» точно станет больше.

— С Ляминым?

— Нет, с Ляминым больше не надо (улыбается).

— Насколько «Динамо» сейчас готово к сезону, который стартует уже совсем скоро — 1 сентября?

— Не хотел бы оценивать, насколько мы готовы. Многие ещё не вышли из-под нагрузок, поэтому после игры выглядели очень уставшими. У нас ведь пока ещё по две тренировки в день — вечером тоже работаем. Степень нашей готовности покажет начало чемпионата.

— Если говорить серьёзно, забыв о курьёзном столкновении, насколько наладилось ваше взаимопонимание на льду с Ляминым?

— Да ладно, на «предсезонке» он первый раз «поймал» силовой приём — ничего страшного! Да я и сам не понял, как это произошло. Так что потихоньку начинаем понимать и чувствовать друг друга (улыбается).

— Судя по вашему Instagram, вы с радостью восприняли возвращение в «Динамо» словацкого защитника Михала Чайковски?

— Конечно, ведь мы вместе провели почти весь прошлый сезон. Михал — весёлый парень, по-русски хорошо разговаривает, в словацком доме живёт. Нормально, весело, позитивно!

— С молодым, но уже звёздным новичком «Динамо» — чехом русского происхождения Дмитрием Яшкиным — знакомы?

— Близко не общались, но пересекались на тренировках. Во время «предсезонки», было дело, он в Москве некоторое время готовился — тогда мы тоже вместе тренировались.

— Это серьёзное усиление для «Динамо»?

— Конечно, серьёзное! С несерьёзным клуб не подписывал бы контракт.