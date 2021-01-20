МИД РФ отреагировал на решение лишить Минск ЧМ по хоккею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» в домашней встрече одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:4 ОТ. Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата НХЛ и проходил на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США).

За эти клубы играют и российские хоккеисты: за «Питтсбург» выступает Евгений Малкин, а за «Вашингтон» — Александр Овечкин. Малкин в этом матче отметился голом, который стал первым его результативным действием...