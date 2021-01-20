МИД РФ отреагировал на решение лишить Минск ЧМ по хоккею

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Минск права проводить матчи чемпионата мира — 2021.
То, что творится в Белоруссии, политизировано донельзя последние полгода. Никто не скрывал мотивацию этого решения. Если каждый день на всех международных площадках наши западные партнёры призывали к давлению, вот и ответ. Это тот самый пример использования санкционных политических инструментов, который недопустим, — сказала Захарова в эфире «Матч ТВ».
Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Ранее международные организации требовали перенести турнир из-за напряжённой политической ситуации в стране.