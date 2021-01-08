«Авангард» обыграл «Металлург» благодаря Ковальчуку

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

«Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Балашихе обыграли магнитогорский «Металлург» — 4:2. Илья Ковальчук отличился голом и результативной передачей.

У победителей голами отметились Денис Зернов (15-я минута), Рид Буше (17), Илья Ковальчук (20) и Корбан Найт (60). У гостей забили шайбыАндрей Чибисов (34) и Егор Мартынов (50).

«Авангард» с 62 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Металлург» в ней же расположился строчкой ниже, имея в активе 55 баллов, сообщают «Вести».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Илья Ковальчук дебютировал в составе «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунем». Нападающий отличился забитой шайбой, но его клуб уступил пекинскому «Кунльуню» по буллитам (3:4 Б). Контракт Ковальчука с «Авангардом» был заключён 26 декабря.

Известно, что хоккеист является воспитанником «Спартака», олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. В целом спортсмен провёл в НХЛ 926 матчей, забросив 443 шайбы и реализовав 433 голевые передачи, писал NEWS.ru.