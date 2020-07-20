КХЛ завершила создание вариантов календарей на новый сезон

https://static.news.ru/photo/a7ae9258-c995-11ea-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) закончила разрабатывать варианты календаря предстоящего регулярного чемпионата.

В пресс-службе КХЛ отметили, что варианты подбирались в зависимости от количества участников.

Большая часть работы по составлению календаря была автоматизирована, что позволило ускорить процесс составления расписания сезона и дало возможность генерации вариантов календаря с различным числом участников, — пояснили в пресс-службе.

Совет директоров, в ходе которого будет согласован состав участников сезона-2020/21, пройдёт на следующей неделе. После планируется провести презентацию нового календаря.

Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля, — уточнили в КХЛ.

В середине августа стартует заявочная компания на сезон-2020/21. Согласно традиции, лига в индивидуальном порядке пригласит каждый клуб для подачи документов.

В пресс-службе подчеркнули, что КХЛ полностью готова к началу чемпионата 2 сентября.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в настоящее время шесть спортсменов, представляющих клубы КХЛ, имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию.