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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала лучших игроков 15 недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей не было равных голкиперу хабаровского «Амура» Евгению Аликину, который отразил в трёх встречах за свой клуб 96,36% бросков, сообщает пресс-служба лиги.

В списке оказались защитник СКА Артём Зуб и его одноклубник вратарь Алексей Мельничук. Первый помог команде одержать две победы в трёх матчах, забросив в них четыре шайбы при показателе полезности «+3». 21-летний вратарь признан лучшим новичком, с ним СКА выиграл два гостевых матча, один из них отыграв на ноль.

Форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев в трёх гостевых встречах «бело-голубых» набрал 6 (2+4), став на неделе лучшим среди нападающих по этому показателю.

Ранее NEWS.ru писал, что «Нэшвилл» вернул из АХЛ российского нападающего Якова Тренина.