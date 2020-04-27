Казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в КХЛ

Казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2020/2021.
В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ, — пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.