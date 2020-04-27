Казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в КХЛ

https://static.news.ru/photo/7c913bb2-886c-11ea-937c-fa163e074e61_660.jpg Фото: icehockey.kz

Казахстанские хоккеисты не будут считаться легионерами в клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2020/2021.

В сезоне-2020/2021 хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, не будут считаться легионерами в российских клубах КХЛ, — пишет «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании совета директоров КХЛ. Также совет директоров определит состав участников чемпионата-2020/21, после чего лига приступит к подготовке календаря, писал NEWS.ru.