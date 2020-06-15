Календарь сезона-2020/21 КХЛ станет известен до 19 июля

https://static.news.ru/photo/cb3b8e4a-af02-11ea-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что для удобства клубов руководство КХЛ планирует составить расписание матчей на сезон-2020/21 как можно раньше.

Если брать за основу дату начала сезона 2 сентября, то мы получаем крайний срок для календаря — 19 июля. Но мы хотим опубликовать расписание матчей раньше, — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы клубы совместно со своими партнёрами начали работать с расписанием матчей как можно раньше.

Морозов также рассказал, что все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.

Ранее КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.