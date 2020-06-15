Календарь сезона-2020/21 КХЛ станет известен до 19 июля

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, что для удобства клубов руководство КХЛ планирует составить расписание матчей на сезон-2020/21 как можно раньше.
Если брать за основу дату начала сезона 2 сентября, то мы получаем крайний срок для календаря — 19 июля. Но мы хотим опубликовать расписание матчей раньше, — сказал Морозов, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.
Он отметил, что это необходимо для того, чтобы клубы совместно со своими партнёрами начали работать с расписанием матчей как можно раньше.
Морозов также рассказал, что все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом.
КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.
Ранее КХЛ уведомила клубы о предварительной дате начала сезона-2020/21 — 2 сентября 2020 года, ранее писал NEWS.ru.
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