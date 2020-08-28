«Хороший турнир»: тренер «Спартака» прокомментировал поражение от ЦСКА

https://static.news.ru/photo/869a0fae-ea2c-11ea-b3ac-fa163e074e61_660.jpg Олег Знарок Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение (2:5) от ЦСКА в заключительном матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы».

Хороший турнир, хорошо, что мы здесь сыграли, потому что на предсезонной подготовке было не так много матчей. Неприятно, что закончили турнир двумя поражениями. Нам не хватает физической подготовки, но за оставшееся до начала чемпионата КХЛ время ещё есть возможность устранить этот пробел. Молодые ребята выглядят в этом плане чуть получше, посвежее, — сказал он.

Также наставник «красно-белых» отметил, что пока не совсем доволен действиями подопечных в неравных составах.

И в большинстве, и в меньшинстве пока играем не лучшим образом, есть в чём прибавлять, — отметил Знарок.

Как писал NEWS.ru, в столичном дерби, закрывавшем программу игр традиционного предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», ЦСКА взял верх над «Спартаком» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).