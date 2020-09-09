Хоккейный «Спартак» раскрыл Тедеско секрет победы над Уфой

Одним из самых внимательных зрителей очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым» стал главный тренер футбольных «красно-белых» Доменико Тедеско. За несколько дней до самого принципиального российского дерби с ЦСКА немецкий специалист зарядился положительными эмоциями, увидев результативный хоккей и красивую победу одноклубников (5:3). После окончания встречи нападающий уфимцев Владимир Жарков дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, а наставник «красно-белых» Олег Знарок «зажёг» на пресс-конференции.

Жарков: Гранлунд — большая находка для «Салавата»

spartak.ru

— Матч со «Спартаком» напомнил игру в догонялки: москвичи трижды выходили вперёд, но «Салават» сравнивал счёт. Чего не хватило, чтобы найти достойный ответ на четвёртую шайбу «красно-белых»?

— Надо работать над игрой в меньшинстве. Мы много ошибок допустили при игре в неравных составах, была какая-то неразбериха. Значит, нужно этот компонент улучшать, потому что он очень важен в каждой игре. На мой взгляд, «Спартаку» мы проиграли именно из-за неудачных действий в меньшинстве.

— Но в то же время третью шайбу форвард вашей команды Александр Кадейкин забросил именно в тот момент, когда у «Спартака» было численное преимущество. Может, не всё так плохо?

— Забить в меньшинстве — это, конечно, хорошо, но только в том случае, когда ты надёжно обороняешься и не пропускаешь. Если удаётся отбиться, имея на игрока меньше, и при этом ещё и забросить шайбу, это действительно ломает соперника. А когда соотношение такое, что три шайбы ты «глотаешь» и только одну забиваешь, тут импульс далеко не такой хороший. Потому что пропущенные голы всё равно оказывают негативное влияние на твою игру.

— С точки зрения физической готовности, игроков «Салавата» хватало на всю игру?

— Лично у меня никаких вопросов по «физике» нет. Мы и в третьем периоде неплохо бились, держали темп и в целом выглядели неплохо.

— Все привыкли видеть в воротах уфимской команды опытного финна Юху Метсолу, но против «Спартака» сыграл молодой россиянин Владислав Сухачёв. И последнюю, пятую шайбу «красно-белых» он пропустил после не самого сильного броска Йори Лехтеря с неудобной руки. Может быть, в ошибочном выборе тренерским штабом вратаря тоже есть причины поражения?

— Причины поражения — в игре всей команды. А что, когда выходит молодой парень после долгого перерыва — я имею в виду то, что он долго не играет, не считая предсезонных матчей, потому что такие игры — это полная ерунда, в отличие от официальных встреч. Так вот, когда такой парень занимает место в воротах с первых минут в матче регулярного чемпионата, вся команда обязана минимизировать количество бросков соперника и моментов у его ворот. И просто дать пацану почувствовать уверенность и войти в игру. Вот тогда всё будет нормально. То есть каждый игрок должен понимать ответственность, что товарищу по команде нужно помочь обрести уверенность в своих силах.

— До поединка со «Спартаком» ваша команда выиграла три из трёх матчей на выезде — в Нижнем Новгороде, Череповце и Минске. Можно назвать старт «Салавата» в новом сезоне удачным?

— Любой матч можно назвать удачным, если он выигран. Понятно, что потом нужно разобрать допущенные даже в таких играх ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, но главное всё равно — победа, два очка. Тем не менее, думаю, нам есть над чем работать. У нас есть большой потенциал, который пока не реализован.

— В межсезонье ключевого шведского легионера Линуса Умарка в уфимской команде сменил другой — финн Маркус Гранлунд. Допустимы ли между ними сравнения? Что вы можете сказать о новичке «Салавата»?

— Нет, я не буду их сравнивать. Могу лишь сказать, что к нам пришёл очень позитивный в плане психологии, настроенный на победу парень. Здорово, что такой хоккеист влился в наш коллектив. Его работоспособность и самоотдача отлично дополняют регулярный набор очков за результативность и ассистентское чутьё, умение отдать классный пас партнёрам. Думаю, Гранлунд — это большая находка для «Салавата Юлаева».

— Летом в уфимском клубе сменился главный тренер — команду возглавил финский специалист Томи Лямся, при этом прежний наставник Николай Цулыгин остался в штабе «Салавата». В чём особенности работы нового главного тренера, насколько быстро ему удалось установить контакт с хоккеистами?

— Контакт с тренерским штабом мы и в прошлом сезоне без проблем находили. Думаю, все прекрасно понимают, для достижения каких целей мы собрались в этой команде, для чего всё это нужно. Контакт у нас один: главный тренер хочет выиграть Кубок Гагарина — и все в команде хотят того же. Вот тот единственный контакт, который должен на себе всё замкнуть и выстроить эту цепочку, чтобы вместе пойти наверх.

Знарок: сходил бы на футбол, но два месяца не могу домой попасть

Олег Знарок Сергей Булкин/NEWS.ru

— Игра понравилась, но не обошлось без ошибок, — отметил наставник «Спартака». — Хорошая игра в большинстве. Понравилось, что в третьем периоде сыграли строго по заданию, о чём и говорили с ребятами.

— Нападающий Йори Лехтеря в прошлом сезоне, будучи игроком петербургского СКА, тоже очень хорошо начал чемпионат, но затем сдал. Нет опасения, что нечто подобное произойдёт с ним и в нынешнем сезоне в новой команде?

— Предлагаете ему не играть вообще? Мы же не знаем, что у него было в СКА в прошлом году. Сейчас нас всё устраивает, а что будет дальше, — посмотрим.

— Несколько матчей из-за травмы пропустил Илья Зубов. Когда он вернётся в строй?

— К следующему матчу (13 сентября дома с минским «Динамо». — NEWS.ru).

— Матч с «Салаватом» посетил главный тренер футбольного «Спартака» Доменико Тедеско. У вас нет планов сделать ответный визит?

— Я бы с удовольствием сходил на футбол, поболел за «Спартак», но пока два месяца не могу домой попасть.