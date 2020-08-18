Хоккеист Овечкин опубликовал семейные фото с сыном, родителями и братом

https://static.news.ru/photo/e88d0780-e1e8-11ea-a485-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: АГН «Москва»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на своей официальной странице в социальной сети опубликовал несколько семейных снимков. Кадры появились в его аккаунте 19 августа — в день рождения его и Настасьи Шубской сына Сергея. В этом году мальчику исполнилось два года.

На опубликованных фото можно увидеть как совсем ещё маленького ребёнка, так и подросшего мальчика на руках бабушки и дедушки по папиной линии. Отец хоккеиста — бывший футболист московского «Динамо» Михаил Овечкин, а мать — советская баскетболистка и олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина.

Также нападающий клуба НХЛ в Instagram обнародовал фото, на котором Серёжа спит на руках дяди.

Двухлетие мальчика родственники отметили с размахом. Банкетный зал украсили «по-хоккейному»: поставили импровизированные ворота, а также хоккеиста из воздушных шариков. Также в виде спортсмена приготовили праздничный торт. Мама мальчика объяснила, что у Серёжи отдельная любовь к хоккею, передаёт портал StarHit.

Как ранее писал NEWS.ru, Овечкин вспомнил скончавшегося от рака юного болельщика команды Алекса Льюи.

Матчи Кубка Стэнли с участием «Вашингтона» проходят в Торонто, где состоялась первая встреча Овечкина и Льюи в 2017 году. Тогда юный фанат побывал в раздевалке столичной команды перед матчем с «Торонто». Овечкин пообещал забить гол в его честь. «Вашингтон» тот матч выиграл, а россиянин забил трижды.