Хоккеист Мичков не попал в расширенный состав сборной России на ОИ-2022

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Стали известны имена 36 хоккеистов, которые войдут в расширенный состав сборной России для подготовки к зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В их числе не оказалось 17-летнего нападающего СКА и молодёжной национальной команды Матвея Мичкова, сообщает «Спорт-Экспресс».

В списке тренера Алексея Жамнова находятся 5 вратарей, 12 защитников и 19 нападающих. Официально расширенный список будет оглашён 17 января. В окончательный состав попадут только 25 хоккеистов.

В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мичков набрал пять очков в 13 матчах.

В матче против Финляндии на Кубке Карьяла Мичков стал самым молодым дебютантом в истории советской и российской национальных команд. Он превзошёл достижение Александра Овечкина и Владислава Третьяка.

Олимпиада пройдёт в период с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что состав национальной команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет оглашён на олимпийском собрании в 20-х числах января.