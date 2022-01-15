Хоккеист Мичков не попал в расширенный состав сборной России на ОИ-2022

Стали известны имена 36 хоккеистов, которые войдут в расширенный состав сборной России для подготовки к зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине. В их числе не оказалось 17-летнего нападающего СКА и молодёжной национальной команды Матвея Мичкова, сообщает «Спорт-Экспресс».
В списке тренера Алексея Жамнова
В нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мичков набрал пять очков в 13 матчах.
В матче против Финляндии на Кубке Карьяла Мичков стал самым молодым дебютантом в истории советской и российской национальных команд. Он превзошёл достижение Александра Овечкина и Владислава Третьяка.
Олимпиада пройдёт в период с 4 по 20 февраля в Пекине.
Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что состав национальной команды, которая примет участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, будет оглашён на олимпийском собрании в 20-х числах января.