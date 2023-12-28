ХК «Торпедо» подписал контракт с 50-летним вратарем «Торпедо» подписало контракт с олимпийским чемпионом 1992 года Хабибулиным

Фото: The Canadian Press Images/Larry MacDougal/Global Look Press

Хоккейный клуб «Торпедо» из Нижнего Новгорода объявил о подписании контракта с 50-летним вратарем Николаем Хабибулиным, говорится на сайте КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона, вратарь будет выступать под 39-м номером.

Прежде всего, мы рассматриваем этот контракт со спортивной стороны. Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание «Спартаком» контракта с Ильей Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, что это под силу и Николаю Александровичу, — заявил генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

Николай Хабибулин в последний раз играл в официальном матче в сезоне-2013/14 за «Чикаго Блэкхокс». Также он выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Финикс Койотис», «Виннипег Джетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», с которой выиграл Кубок Стэнли в 2004 году. В России он представлял ЦСКА и казанский «Ак Барс». Кроме того в составе сборной СНГ он становился чемпионом Олимпийских игр 1992 года и выигрывал бронзовую медаль на Играх-2002 за сборную России. С мая 2022 года Хабибулин работал тренером вратарей в «Торпедо».

Ранее олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук стал игроком московского «Спартака». 40-летний хоккеист был представлен во время домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо».