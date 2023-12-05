«Спартак» объявил о возвращении в клуб Ильи Ковальчука в качестве игрока

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Илья Ковальчук

Олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук стал игроком московского «Спартака», передает «Матч ТВ». Он был представлен во время домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо». Во время паузы в игре на медиакубе арены «Мегаспорт» был показан ролик с Ковальчуком, где тот в раздевалке жмет руку главному тренеру команды Алексею Жамнову. Известно, что Ковальчук проведет свой первый после возвращения матч за «Спартак» 24 декабря против пекинского «Куньлунь Ред Стар».

Добро пожаловать домой, Илья, — появилась надпись в конце ролика.

Ковальчук провел продолжительный отрезок карьеры в НХЛ. Форвард выступал за пять разных клубов, некоторые сезоны проводил сверхрезультативно, но уникальным достижением отметился в составе «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2011/12. Россиянину удалось реализовать 11 буллитов в послематчевых сериях, что стало рекордом лиги, который до сих пор не побит. Интересно, что для 11 голов нападающему потребовалось всего 14 попыток. Семь из 11 успешных буллитов Ковальчука стали для его команды победными. Спортсмен начинал свою взрослую карьеру в качестве игрока «Спартака», откуда в 2001 году отправился в НХЛ.