ХК «Сочи» в овертайме одолел «Трактор» в Челябинске

Фото: hcsochi.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Автором одной из заброшенных шайб стал капитан уральцев Павел Дацюк, проводивший свой 250-й матч в КХЛ. 42-летний нападающий отличился на 18-й минуте, сделав счёт крупным (3:0). Остальные голы в этой...