ХК «Сочи» в овертайме одолел «Трактор» в Челябинске

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» в родных стенах в овертайме уступил ХК «Сочи» — 2:3ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1).
По ходу основного времени матча обе команды успели повести в счёте. У челябинцев отличились Сергей Калинин (18-я минута) и Лукаш Седлак (43-я), в составе южан авторами голов стали Дмитрий Колготин (26-я) и Георгий Солянников (34-я).
На четвёртой минуте овертайма победу сочинцам принёс точный бросок 22-летнего форварда Кирилла Петькова, набравшего своё первое очко в КХЛ.
В первом столичном дерби сезона «Спартак» одержал волевую победу над «Динамо», ранее писал NEWS.ru.
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