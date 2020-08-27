Главный тренер ХК ЦСКА прокомментировал поражение от «Витязя» на Кубке мэра

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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги первого матча его команды на предсезонном Кубке мэра Москвы по хоккею. «Армейцы» со счётом 2:3 уступили подмосковному «Витязю».

К игрокам по работе и самоотдаче претензий нет. С двумя пропущенными шайбами в меньшинстве разберёмся. А в целом для первой игры нынешним летом играли неплохо, — сказал Никитин на пресс-конференции.

Также наставник «армейцев» рассказал о нюансах подготовки к сезону в период пандемии.

Не только для ребят, но и для меня это был новый опыт. Он очень полезен, но физиологию не обманешь. Будем постепенно набирать форму, в том числе через игры предсезонного турнира, — отметил тренер.

Ранее главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды над столичным ЦСКА в стартовом матче «Кубок мэра Москвы», писал NEWS.ru.