Фетисов высказался о возвращении сборной по хоккею на международную арену Депутат Фетисов: сборная по хоккею может вернуться на международную арену летом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская сборная по хоккею может вернуться на международную арену в конце лета или в начале сентября, заявил депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Мероприятие проходит в Музее Победы. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, соответствующие переговоры — это больше не про хоккейный формат, а именно про людские отношения.

Поэтому я думаю, что здесь и Профсоюз игроков Континентальной хоккейной лиги очень сильно влияет на ситуацию. В Национальной хоккейной лиге — он тоже должен быть участником этого процесса — мы надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Ну самое быстрое — это конец лета или, наверное, самое начало сентября. Про серию, наверное, сложно говорить. Это практически невозможно. Может быть, одна игра там, одна игра здесь. Это, наверное, оптимальный формат. Ну, опять же, мы будем все счастливы, если это все произойдет. Но я думаю, что то, что я вам сказал, где мы сейчас ведем разговоры со своими коллегами, тоже может достаточно быстро произойти. Так что, опять же, мне кажется, это больше даже не про хоккейный сам по себе формат, а именно про людские отношения, — объяснил Фетисов.

Как указал депутат, что касается начала диалога и подготовки к игре, то неизвестно, в каком формате это будет — КХЛ и НХЛ, клуб против клуба. Возможно, это будет противостояние российских спортсменов, которые там играют, против американских хоккеистов. В этом ключе формат будет определен, потому что для профессиональных хоккеистов это достаточно тяжелый сезон, отметил Фетисов. Он напомнил, что речь идет о 82 играх (плюс плей-офф) и достаточно коротком отдыхе.

Ранее Фетисов заявил, что следующей целью капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может стать второй рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. По его словам, речь идет о достижении по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф.