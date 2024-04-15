Экс-тренер сборной России высказался о выходе КХЛ из состава ФХР Вячеслав Быков: выход КХЛ из состава ФХР никак не отразится на уровне хоккея

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Вячеслав Быков

Выход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-под юрисдикции Федерации хоккея России (ФХР) никак не отразится на уровне или качестве хоккея в стране, заявил NEWS.ru бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков. Он считает, что две эти организации и так всегда были самостоятельными.

Между ними все равно должно быть взаимодействие, на мой взгляд, так как они непосредственно взаимодействуют друг с другом во время перерыва чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Они долгое время жили под одной крышей, но с чего вдруг КХЛ решила отделиться — этот вопрос нужно задавать руководству. Но не думаю, что эта ситуация как-то отразится на качестве хоккея или его уровне, — сказал Быков.

Он также отметил, что главная роль ФХР — развитие детско-юношеского спорта и тренеров, а КХЛ живет по своим правилам.

Нужно создавать определенные программы, анализировать, в каком состоянии наш хоккей, что нужно делать, чтобы повышать уровень. Это кропотливая работа. Видимо, ФХР хочет сконцентрироваться на этом. А КХЛ — независимая группа, которая живет по своим правилам, но взаимодействовать с федерацией все равно придется, это нужно для того, чтобы дать игрокам команд выступать на высоком уровне. На мой взгляд, эти две организации дальше и будут продолжать развивать и пропагандировать хоккей, просто в разных функционалах, — добавил он.

В конце марта председатель совета директоров СКА Александр Медведев обвинил хоккейных судей в предвзятом отношении. По словам Медведева, рефери были несправедливы к СКА на протяжении всего сезона.