Экс-главный тренер сборной РФ раскрыл главные проблемы российского хоккея Плющев: КХЛ слабеет из-за нехватки молодых игроков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень Континентальной хоккейной лиги за последние 15 лет стал слабее, заявил NEWS.ru экс-главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его словам, связано это с тем, что в ней «очень мало молодых игроков». Особенно тех, кто может играть в национальной лиге.

Я общался со скаутами из Северной Америки, у них не очень большое желание приобретать наших игроков. О каком уровне нашего хоккея можно говорить? Какие мы лидеры мирового хоккея? Мы проиграли 12 чемпионатов мира подряд, и шесть Олимпийских игр. Причем тут наша международная изоляция? — задается вопросом он.

Накануне «Металлург» из Магнитогорска в заключительном матче плей-офф КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» и завоевал Кубок Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу магнитогорской команды.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников до этого заявил, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин является самым опасным игроком для нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. По его словам, Панарин отличается тем, что принимает очень нестандартные решения во время матчей. Он подчеркнул, что Овечкин и Панарин абсолютно два разных игрока, которых трудно сравнивать.