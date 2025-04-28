«Другого варианта нет»: Фетисов поделился усвоенным им в 14 лет уроком Фетисов назвал победу единственным способом завоевать уважение противника

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вячеслав Фетисов

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат ГД Вячеслав Фетисов на федеральном просветительском марафоне «Знание» признался, что в 14 лет усвоил урок, который пронес с собой через всю жизнь. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, уже тогда, будучи юным хоккеистом, он понял, что советским спортсменам нигде не были рады. Единственным способом завоевать уважение противника была победа, подчеркнул он.

В советское время не было такого, что болельщики сидели на трибунах с советскими флагами. Мы были одни против всего мира. Мы понимали, что судьи будут несправедливы, болельщики нас не любят. Я это понял в 14 лет, — рассказал он.

Фетисов поделился, что это произошло во время его первого международного турнира в Польше. По словам депутата, тогда его команда — «пацаны из бараков, хрущевок» — думала, что приехала в братскую страну, но столкнулась с ненавистью.

Блин, ну мы приехали посоревноваться, пообщаться со сверстниками, поиграть в хоккей, а вдруг вот такая хреновина. И знаете, что я понял в тот момент? Чтобы заставить их себя уважать, их нужно побеждать. Другого варианта нет, — резюмировал он.

Ранее Фетисов заявил, что следующей целью капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может стать второй рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. По его словам, речь идет о достижении по числу заброшенных шайб в матчах плей-офф.