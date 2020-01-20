Нападающий московского «Динамо» и команды дивизиона Боброва Дмитрий Яшкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru подвел итоги завершившегося Матча звезд КХЛ, отметив, что пусть его команда и выступала в «красно-белом», но он не обращал внимание на расцветку. Чешский хоккеист русского происхождения отметил, что у ребят нет времени отмечать успех на турнире, так как уже через несколько дней возобновится регулярный чемпионат.

— Какие эмоции испытываете после победы в Матче звезд КХЛ?

— Конечно приятно добиться успеха. В каждом хоккеисте есть дух победителя, всегда хочется добиваться нужного результата. Я рад, что команде дивизиона Боброва удалось стать первой.

— В вашей команде солировали игроки «Динамо». В чём причина? Родной лёд?

— Да кто его знает (смеётся). Думаю, что просто хорошо чувствовали себя, успели восстановиться. Отсюда и хорошая игра. Старались наслаждаться хоккеем.

— Дивизион Боброва выступает в «бело-голубом». Непривычно динамовцу в таких цветах?

— В этом году, конечно, очень непривычно. А так я в этих цветах уже выступал в той же национальной команде. Да и ещё где-то вроде бы. Все равно стараемся не обращать на то, какие джерси на нас были на Матче звезд.

— В полуфинале вы соперника просто разгромили (7:4), а чего в решающей игре все до буллитов довели? Можно ли было обойтись без них?

— Да может и можно было, но сложилось так как сложилось. Самое главное, что первое место осталось за нами. Уже не так важно, как оно было добыто.

— А может это такая установка была тренерского штаба, чтобы сохранить интригу?

— Да вроде бы нет (смеётся). Никто из наставников не говорил нам доводить все до буллитов. Просто игра сама так сложилась.

Илья Сорокин и Дмитрий Яшкин Владимир Астапкович/РИА Новости

— Удалось ли за время Матча звезд и мастер-шоу отдохнуть немного от регулярного чемпионата КХЛ?

— Да, чуть-чуть «перезагрузились». В понедельник ещё немного потренируемся и с 21 января у нас начинается не самая простая домашняя серия, где первым соперником будет казанский «Ак Барс».

— Получилось ли данное мероприятие энергозатратным? Было видно, что порой хоккеисты включали настоящие скорости.

— Да нет, вроде бы на «максималки» не выходили. Но соглашусь, что какую-то энергию мы все же потратили, так как суббота с воскресеньем выдались у нас достаточно долгими. Зато получили очень много позитивных эмоций. Так что ничего, силы на домашние матчи регулярного чемпионата точно найдутся.

— Как-то победу отмечать будете?

— Да я думаю, что тут лучшим празднованием будет отдых, так что все разъедемся по домам. Повторюсь, уже с понедельника начинается подготовка к очередным матчах в КХЛ.

— Расскажите о своих впечатлениях от события? Это был ваш дебют на Матче звезд.

— Все просто супер, мне все очень понравилось. В команде собрались очень интересные люди, я сейчас в том числе и о тренерском штабе говорю. Мы хорошо провели время, получили кайф от хоккея.

Одноклубник Яшкина и также представитель дивизиона Боброва голкипер Иван Бочаров также отметил, что ему было не очень привычно на родной арене выходить на лёд в «красно-белой» форме.

Микко Лехтонен и Иван Бочаров Кирилл Зыков/АГН «Москва»

— Хоккеисты «Динамо» в «красно-белом». Это непривычно?

— Очень, если честно. Облачаемся в красное лишь тогда, когда кого-то из нас вызывают в сборную. Но не скажу, что был какой-то дискомфорт.

— Какую цель ставили перед собой на Матч звезд?

— Понятно, что игроки получают удовольствие от хоккея, атмосферы, но нам, вратарям, тяжело показать что-то красивое — на таких шоу обычно много шайб влетает в ворота. Я очень хотел, чтобы мы победили в Матче звезд.

— Юлиус Гудачек не давал вам никаких наставлений? Он более опытный вратарь, для него данное мероприятие уже третье в карьере, а Бочаров — дебютант.

— Он сказал, что работы будет много: выходов два на один, один в ноль. Так и происходило, но мне кажется, что Гудачеку работы чуть больше досталось.

— Динамовцев не просили, чтобы в чемпионате подобных провалов в обороне не было?

— Знаете, ситуации ведь разные бывают. Вспомните матч в Балашихе, там был выход три в ноль. Это необычно для хоккея, но порой на льду всякое случается.

— Что обычно тренерский штаб на таких шоу говорит? Дают ли указания?

— У нас есть ассистент главного тренера (комментатор Дмитрий Фёдоров — прим.ред.), у него амбиций больше, чем у нас. Он сразу сказал, что надо побеждать на турнире.

— Раньше помощником наставника была девушка, а сейчас решили поставить мужчину. Приятнее же, наверное, когда представительница прекрасного пола даёт какие-то указания и рассказывает о хоккее?

— Приятнее, наверное, когда есть девушка в коллективе, это очень необычно. Но Дмитрий тоже хороший специалист, профессионал. Для хоккеистов «Динамо» Матч звезд домашний, тут без вопросов надо было побеждать, а девушка могла бы несколько расслабить, сбить с настроя.

— То есть вы не будете против женщине в команде?

— Конечно нет.