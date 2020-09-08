Дацюк в своём 250-м матче в КХЛ помог «Автомобилисту» разгромить «Куньлунь»

https://static.news.ru/photo/a5afcbba-f1f0-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке разгромил китайский «Куньлунь Ред Стар» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0).

Автором одной из заброшенных шайб стал капитан уральцев Павел Дацюк, проводивший свой 250-й матч в КХЛ. 42-летний нападающий отличился на 18-й минуте, сделав счёт крупным (3:0).

Остальные голы в этой встрече на счету Георгия Белоусова (7-я минута), Чарлза Геноуэя (8-я), Алексея Макеева (32-я), Вячеслава Литовченко (38-я, в меньшинстве), Дэна Секстона (43-я) и Алексея Обидина (48-я).

Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 22 броска соперника, заработал второй «сухарь» в сезоне, продлил серию без пропущенных шайб до 156 минут 2 секунд и отметился результативной передачей при взятии ворот гостей Макеевым.

В предыдущем матче чемпионата КХЛ клуб из Екатеринбурга с минимальным счётом обыграл московский «Спартак», писал ранее NEWS.ru.